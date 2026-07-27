Morbach
Verkehrsunfallflucht in Gielert
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Sonntag, dem 26.07.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:50 Uhr, kam es am Sportplatz Gielert zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Anschluss verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem Fahrzeug des Verursacher dürfte es sich um einen weißen PKW handeln. Der Schaden dürfte sich im Bereich des Fahrzeughecks sowie der Rückleuchten befinden. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Telefon: 06533/9374-0


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