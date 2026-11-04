Ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt beschädigt.
Am beschädigten Fahrzeug konnten Lackanhaftungen festgestellt
und gesichert werden, die möglicherweise Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zulassen.
Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.
Rückfragen bitte an:
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Ansprechpartner: PHK Fuchs
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54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
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Verkehrsunfallflucht in Gerolstein
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