Gerolstein
Verkehrsunfallflucht in Gerolstein
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, 03.11.2026, kam es im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Hubertus-Rader-Förderzentrum in der Waldstraße in Gerolstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

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Ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt beschädigt.

Am beschädigten Fahrzeug konnten Lackanhaftungen festgestellt
und gesichert werden, die möglicherweise Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zulassen.

Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartner: PHK Fuchs
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

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