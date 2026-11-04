Verkehrsunfallflucht in Gerolstein

Am Dienstag, 03.11.2026, kam es im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Hubertus-Rader-Förderzentrum in der Waldstraße in Gerolstein zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt beschädigt.



Am beschädigten Fahrzeug konnten Lackanhaftungen festgestellt

und gesichert werden, die möglicherweise Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zulassen.



Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.



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