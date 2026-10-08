Gerolstein
Verkehrsunfallflucht in Gerolstein
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Mittwoch, 07.10.2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren PKW in erster Reihe vor dem Haupteingang des HIT-Marktes in der Saaresdorfer Straße in Gerolstein und verließ ihren PKW um Einkäufe zu erledigen.

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Als die Fahrzeugführerin zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass mehrere Kratzer in der hinteren Tür der linken Fahrzeugseite vorhanden waren.

Möglicherweise wurde ein Einkaufswagen gegen den PKW geschoben.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartner: PHK Christen
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

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