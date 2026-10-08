Als die Fahrzeugführerin zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass mehrere Kratzer in der hinteren Tür der linken Fahrzeugseite vorhanden waren.
Möglicherweise wurde ein Einkaufswagen gegen den PKW geschoben.
Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartner: PHK Christen
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht in Gerolstein
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