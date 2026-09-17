Gerolstein
Verkehrsunfallflucht in Gerolstein

Symbolbild

dpa

Am Montag, den 14.09.2026, wurde in der Nacht gegen 01.00 Uhr ein schwarzer PKW Honda Accord am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Gerolstein in Höhe des Naturkundemuseums geparkt.

Lesezeit 1 Minute



Als der Fahrzeugführer am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung vorne links am Fahrzeug fest.
Möglicherweise wurde dieser Schaden beim Ausparken von einem gegenüberliegenden Parkplatz oder beim Befahren der Hauptstraße verursacht.

Die Beschädigung dürfte durch ein rotes Fahrzeug verursacht worden sein.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein 06591-95260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren