Verkehrsunfallflucht in Gerolstein

Am Montag, den 14.09.2026, wurde in der Nacht gegen 01.00 Uhr ein schwarzer PKW Honda Accord am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Gerolstein in Höhe des Naturkundemuseums geparkt.





Als der Fahrzeugführer am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung vorne links am Fahrzeug fest.

Möglicherweise wurde dieser Schaden beim Ausparken von einem gegenüberliegenden Parkplatz oder beim Befahren der Hauptstraße verursacht.



Die Beschädigung dürfte durch ein rotes Fahrzeug verursacht worden sein.



Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein 06591-95260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell