Als der Fahrzeugführer am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung vorne links am Fahrzeug fest.
Möglicherweise wurde dieser Schaden beim Ausparken von einem gegenüberliegenden Parkplatz oder beim Befahren der Hauptstraße verursacht.
Die Beschädigung dürfte durch ein rotes Fahrzeug verursacht worden sein.
Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein 06591-95260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
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Verkehrsunfallflucht in Gerolstein
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