Verkehrsunfallflucht in Gerolstein auf dem Eichenplatz

Gegen 16:05 Uhr stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange, linksseitig in einer Höhe von ca. 37 bis 70 cm fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.
Etwaige Zeugen der Tatbegehung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
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