An dem Nissan entstand hierdurch ein Streifschaden entlang der Fahrerseite. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den gemeinsamen Parkplatz des Takko/Jost in der Vollmersbachstraße 82 in Idar-Oberstein.
Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein.
