Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein.

An dem Nissan entstand hierdurch ein Streifschaden entlang der Fahrerseite. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den gemeinsamen Parkplatz des Takko/Jost in der Vollmersbachstraße 82 in Idar-Oberstein.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell