Verkehrsunfallflucht in der Trierer Straße, Hermeskeil

Zwischen Samstag, den 24.05.2025, 13:00 Uhr und Sonntag, den 25.05.2025, 09:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Ortslage Hermeskeil, Trierer Straße 92.

Ein bisher nicht bekanntes Fahrzeug kollidierte mit dem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes B-Klasse. Hierdurch wurde unter Anderem der Außenspiegel sowie der Lack auf der Beifahrerseite des Mercedes-Benz beschädigt.

Aufgrund der vorgefundenen Schäden besteht die Möglichkeit, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen E-Roller oder ein Fahrrad gehandelt haben könnte



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503 91510, erbeten werden.



