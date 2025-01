Verkehrsunfallflucht in der Schlossstraße/Zell

Am Mittwoch, dem 15.01.2025, kam es nach ersten Erkenntnissen in der Schlossstraße in Zell zu einer Verkehrsunfallflucht.

Demnach wurde im Zeitraum zwischen 08:35 Uhr und 08:47 Uhr der linke Seitenspiegel von einem grauen Fiat beschädigt. Das Fahrzeug parkte unmittelbar neben der Fahrbahn in Fahrtrichtung Zell-Merl. Die Polizeiinspektion Zell bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06542-9867-0 oder per E-Mail an pizell@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-9867-0

Email: pizell@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell