Verkehrsunfallflucht in der Sarresdorfer Straße

Am Samstag, den 05.04.2025, kam es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Supermarktes Aldi in Gerolstein.



Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte einen ordnungsgemäß geparkten weißen PKW Honda Jazz linksseitig an der Heckstoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Eine Mitteilung mit Fragmenten vom Kennzeichen wurden durch einen Zeugen am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Dabei soll es sich um das Kennzeichen DAU-ST gehandelt haben.



Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere diejenige Person welche die Mitteilung hinterließ, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260) zu melden.



