Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Richtung Bahnhof - zeugen gesucht

Am Montag, den 27.10.2025, zwischen 05:40 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Mainzer Straße Höhe der Hausnummer 215 in Idar-Oberstein ein schwarzer Opel Astra am linken Außenspiegel vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt.

Der Pkw stand abgestellt am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Bahnhof. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können.Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell