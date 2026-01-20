Dieser fuhr vermutlich zu nah am rechten Fahrbahnrand entlang und touchierte in Folge dessen mit einem Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuges.
Zeugen, welche Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!