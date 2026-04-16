Verkehrsunfallflucht in der Kobachstraße

Auf Höhe der Hausnummer 18 kollidierte ein entgegenkommender, lilafarbener Kleinwagen, besetzt mit einer weiblichen Fahrerin, mit dem Außenspiegel des Toyotas. Im Anschluss der Kollision entfernte sich die Fahrerin des Kleinwagens unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Idar. Aktuell liegen weder Hinweise auf das Fabrikat noch auf das Kennzeichen des flüchtigen PKW vor.
Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-5610 oder per E-Mail piiidar-oberstein@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Auf Höhe der Hausnummer 18 kollidierte ein entgegenkommender, lilafarbener Kleinwagen, besetzt mit einer weiblichen Fahrerin, mit dem Außenspiegel des Toyotas. Im Anschluss der Kollision entfernte sich die Fahrerin des Kleinwagens unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Idar. Aktuell liegen weder Hinweise auf das Fabrikat noch auf das Kennzeichen des flüchtigen PKW vor.