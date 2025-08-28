Verkehrsunfallflucht in der Hochwaldstraße in Schillingen

Hierbei beschädigte der Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache einen auf dem Stellplatz eines dortigen Anwesens geparkten Suzuki Swift am Fahrzeugheck und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich aufgrund des Schadensbildes vermutlich um einen Pritschenwagen oder um ein anderes Fahrzeug mit hohem Aufbau handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

06503/9151-0

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell