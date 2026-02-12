Hierbei wurde womöglich ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizei Baumholder unter 06783-9910.
Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße
