Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

Am 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in Baumholder, Hauptstraße Höhe Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde womöglich ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizei Baumholder unter 06783-9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St. Hubertusstr. 1

55774 Baumholder





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell