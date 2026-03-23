Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Trier-Süd

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Trier (Stadtteil Süd) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer einen geparkten Opel Adam beschädigte.



Der Rollerfahrer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Am Opel Adam entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.



Der Roller wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls stark beschädigt. Es dürfte sich um einen dunkelblauen Roller der Marke "Piaggio" handeln.



Durch Zeugen konnte als Fahrer ein junger Mann erkannt werden.



Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Rollerfahrer tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/983-44150 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-98344150

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