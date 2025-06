Verkehrsunfallflucht in der Denkmalstraße in Bitburg

Am Dienstag, den 12.06.2025, wurde zwischen 17:10 Uhr und 17:35 Uhr auf dem Parkplatz in der Denkmalstraße in Bitburg ein geparkter grauer Audi RS3 mutmaßlich beim Öffnen einer Tür am Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt.