Verkehrsunfallflucht in Brücken

Am Montagmorgen, den 28.04.2025 gegen 06:20 Uhr, ereignete sich in der Trierer Str.

(Höhe Einmündung "Zur Steinkaul") in Brücken eine Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Verkehrsinsel.

Nach Angaben eines Beteiligten habe ein Hund zuvor die Straße überquert.

Das beteiligte Fahrzeug habe hierauf einen Bremsvorgang einleiten müssen und sei mit einem Verkehrszeichen kollidiert.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/991-0

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell