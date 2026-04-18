Verkehrsunfallflucht in Briedel - Hoher Sachschaden



Nach bisherigen Ermittlungen stellte der Geschädigte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Tag zurückkehrte, bemerkte er mehrere Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite.

Aufgrund der Spurenlage könnte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Transporter gehandelt haben. Durch den Unfall ist ein fünfstelliger Sachschaden entstanden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Zell aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



pizell@polizei.rlp.de

06542-98670





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell