Verkehrsunfallflucht in Bitburg

In Höhe der Hausnummer 14 wurde beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparkter Transporter im Bereich des linken Außenspiegels touchiert.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561 / 96850 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell