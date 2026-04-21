Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
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Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/9910
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Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld
Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigt.