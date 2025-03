Verkehrsunfallflucht in Baumholder

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW die Strecke in Fahrtrichtung des o.g. Kreuzungsbereiches auf der Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches kurz zuvor den Kreuzungsbereich ordnungsgemäß durchquert, kommt nach einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke.

Der bislang unbekannte PKW verlässt die Unfallörtlichkeit ohne anzuhalten über die L 169 in Richtung Berschweiler.

Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen dunkelblauen SUV handeln.



Die Polizeiinspektion Baumholder bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes.



Rückfragen bitte an:



