Verkehrsunfallflucht in Arzfeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise





Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision der beiden linken Außenspiegel zweier Pkws. Eines der beteiligten Fahrzeuge entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Seat Ibiza handeln.



Die Polizeiinspektion Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



