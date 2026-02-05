Verkehrsunfallflucht in Alf

02.2026) wurde in Alf, auf dem Parkplatz vor dem Bauhof der Gemeinde (Zugang zur Sporthalle), ein Pick-Up vom Forstamt Zell hinten rechts beschädigt.

Am Wochenende fanden mehrere Veranstaltungen in der Halle statt. Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder unter der Emailadresse pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

Email: pizell.wache@polizei.rlp.de





