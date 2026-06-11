Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Klinikum Idar-Oberstein

Durch einen vermutlich ausparkenden PKW wurde ein geparkter Dodge Challenger in der Farbe Schwarz an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Der Unfall ereignete sich im Erdgeschoss des Parkhauses.
Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.
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Polizeidirektion Trier
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55743 Idar-Oberstein
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Durch einen vermutlich ausparkenden PKW wurde ein geparkter Dodge Challenger in der Farbe Schwarz an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Der Unfall ereignete sich im Erdgeschoss des Parkhauses.