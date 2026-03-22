Hierbei wurde vermutlich beim Einparken ein danebenstehender blauer Audi A3 beschädigt. In diesem Zeitraum parkten neben dem Geschädigten ein dunkelgrauer BMW 3er Kombi, sowie ein silbergrauer Skoda Fabia.
Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: PK Scheid
Telefon: 06581-91550
pisaarburg.wache@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht im Kaufland-Parkhaus in Konz
Hierbei wurde vermutlich beim Einparken ein danebenstehender blauer Audi A3 beschädigt. In diesem Zeitraum parkten neben dem Geschädigten ein dunkelgrauer BMW 3er Kombi, sowie ein silbergrauer Skoda Fabia.