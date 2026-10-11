Verkehrsunfallflucht im Fuhrweg

Am 09.10.2026 zwischen 07:55 Uhr und 08:30 Uhr kam es im Fuhrweg in Prüm, auf Höhe der Hausnummer 25, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.





Vor der dortigen Arztpraxis wurde ein an der Straße geparkter PKW durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. An dem geparkten PKW (grauer Kleinwagen der Marke Nissan) entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange.



Der Unfallverursacher entfernte sich darauf von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm 06551-9420 / pipruem@polizei.rlp.dezu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

06551/9420

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