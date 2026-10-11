Prüm
Verkehrsunfallflucht im Fuhrweg
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 09.10.2026 zwischen 07:55 Uhr und 08:30 Uhr kam es im Fuhrweg in Prüm, auf Höhe der Hausnummer 25, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.



Vor der dortigen Arztpraxis wurde ein an der Straße geparkter PKW durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. An dem geparkten PKW (grauer Kleinwagen der Marke Nissan) entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange.

Der Unfallverursacher entfernte sich darauf von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm 06551-9420 / pipruem@polizei.rlp.dezu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551/9420
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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