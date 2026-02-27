Verkehrsunfallflucht im Fuhrweg in Prüm



Dieser Schaden wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 26.02.2026, 22:20 Uhr, und dem 27.02.2026, 13:45 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551 9420

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell