Dabei wurde ein weißer VW Golf im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Verursachers geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich Tel.: 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich
Verkehrsunfallflucht Im Ermesgraben
