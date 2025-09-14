Verkehrsunfallflucht Im Ermesgraben

Am Donnerstag, dem 11.09.2025, kam es zwischen 10:40 Uhr und ca. 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor der DM-Filiale in Schweich Im Ermesgraben.

Dabei wurde ein weißer VW Golf im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Verursachers geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich Tel.: 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.



