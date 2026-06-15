Lützkampen, Prüm
Verkehrsunfallflucht im Bereich Prüm - Zeugenaufruf
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 11.06.2026 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und ca. 15:00 Uhr im Bereich Prüm, Lützkampen, Brandscheid und Bleialf zu mehreren Verkehrsunfällen.


Nach aktuellen Ermittlungen soll ein weißer Renault Koleos (SUV) mit Bitburger Kennzeichen an mehreren Verkehrsunfällen beteiligt gewesen sein. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge sowie verschiedene Verkehrseinrichtungen beschädigt.
Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben oder deren Fahrzeuge bzw. Eigentum möglicherweise durch das genannte Fahrzeug beschädigt wurden, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 065519420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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