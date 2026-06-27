Verkehrsunfallflucht im Bereich des Nahe Sommerfest

Am 26.06.2026, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der ADAC-Geschäftsstelle in der John.

-F.-Kennedy-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen mutmaßlich ausparkenden PKW wurde der geparkter PKW, ein schwarzer Opel Corsa, an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu melden.



Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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