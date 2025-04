Verkehrsunfallflucht Idar-Oberstein Keltenstraße - Zeugen gesucht!

In der Nacht von dem 18.04.2025 22:00 Uhr und dem 19.04.2025 10:00 Uhr kam es im Bereich der Keltenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Im Zuge des Unfalls wurde eine Mauer eines Vorgartens stark beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatfahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, werden geben, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



