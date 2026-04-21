Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Demnach befuhr der Verkehrsteilnehmer, mit seinem LKW, die Saarstraße. Anschließend bog dieser in die Birkenfelder Straße ein. In der Birkenfelder Straße streifte der LKW, durch Rangieren in der Einmündung, einen ordnungsgemäß seitlich geparkten PKW. Der beschädigte PKW konnte bei der späteren Unfallaufnahme an der Unfallstelle jedoch nicht mehr vorgefunden werden. Nach einem Hinweis durch einen Zeugen, könnte es sich bei dem möglicherweise beschädigten Fahrzeug, um einen blauen / taubenblauen PKW handeln. Die Beschädigungen dürften sich auf der Beifahrerseite im Bereich des hinteren Radkastens oder der Heckstoßstange befinden.



Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen oder die geschädigte Person werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

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