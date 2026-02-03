Ausweislich des Schadensbildes rangierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vor dem Friedhofsgelände und beschädigte eine Grünfläche sowie ein Grabstein. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun, Telefon: 06592/96260, in
Verbindung zu setzen.
Verkehrsunfallflucht Friedhofgelände