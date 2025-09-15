Da es sich bei dieser um eine Radzierblende der Marke Kässbohrer handelt, dürfte es sich bei dem Fahrzeug, welches die Radzierblende verloren hat, vermutlich um einen Bus handeln.
Zeugen, die Hinweise zum (Teil-)Kennzeichen, Farbgestaltung des Fahrzeuges oder Unternehmen liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Birkenfeld unter der 07682/9910 zu melden.
Verkehrsunfallflucht durch verlorene Radzierblende