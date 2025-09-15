Verkehrsunfallflucht durch verlorene Radzierblende

Bereits am Mittwoch, 03.09.2025, in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf der L 169 zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach zu einer Verkehrsunfallflucht durch eine verlorene Radzierblende, die einen geparkten PKW beschädigte.



Da es sich bei dieser um eine Radzierblende der Marke Kässbohrer handelt, dürfte es sich bei dem Fahrzeug, welches die Radzierblende verloren hat, vermutlich um einen Bus handeln.

Zeugen, die Hinweise zum (Teil-)Kennzeichen, Farbgestaltung des Fahrzeuges oder Unternehmen liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei Birkenfeld unter der 07682/9910 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell