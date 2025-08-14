Verkehrsunfallflucht durch unbekannt Rewe-Parkplatz in Hermeskeil

Am Donnerstag, den 14.08.2025 zwischen 14:00 - 14:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Trierer Straße in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparktes blaues Fahrzeug beschädigt wurde.



Hierbei ist das unfallverursachende Fahrzeug vermutlich beim Ausparken mit dem sich daneben befindlichen PKW kollidiert. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Anschließend hat sich dieses von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Hinweise zum bislang unbekannten Fahrer:in samt Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter der Tel. 06503 91510 oder per E-Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

06503 91510

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell