Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Der unbekannte Fahrradfahrer kollidierte mit dem fahrenden Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des Pkw.
Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Er trug eine grüne Jacke, eine lange helle Jeans und einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift. Ein Helm wurde nicht getragen.
Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
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PKA'in Hoffmann
Tel.: 06551 9420
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Der unbekannte Fahrradfahrer kollidierte mit dem fahrenden Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des Pkw.