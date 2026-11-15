Verkehrsunfallflucht "dm-Parkplatz" Birkenfeld

Der Unfall ereignete sich auf dem "dm-Parkplatz" in der Maiwiese 23 in 55765 Birkenfeld. Die Geschädigte stellt dort ihren Pkw auf dem Parkplatz ab und stellte später an diesem einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



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