Birkenfeld/Nahe
Verkehrsunfallflucht "dm-Parkplatz" Birkenfeld
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Samstag den 14.11.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen 09:30 und 10:45 Uhr.

Der Unfall ereignete sich auf dem "dm-Parkplatz" in der Maiwiese 23 in 55765 Birkenfeld. Die Geschädigte stellt dort ihren Pkw auf dem Parkplatz ab und stellte später an diesem einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 / 9910
Telefax: 06782 / 99150
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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