Verkehrsunfallflucht - Beschädigung einer Schranke am Bahnübergang

Der LKW soll den Bahnübergang, vermutlich bei bereits eingeschaltetem roten Lichtsignals, überquert haben. Hierbei sei der Auflieger des LKW mit der sich senkenden Bahnschranke kollidiert.

Durch die Kollision wurde die Bahnschranke beschädigt.

Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich

um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges konnte nicht abgelesen werden. Der Auflieger soll die Aufschrift "WSG" getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden



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54439 Saarburg



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