Verkehrsunfallflucht beim REWE-Getränkemarkt in Saarburg

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Fahrzeug, beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke, einen schwarzen parkenden PKW linksseitig beschädigt haben. Der Verursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.



Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon: 06581 9155-0

E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell