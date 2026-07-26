Verkehrsunfallflucht beim Flohmarkt Ürzig am 25.07.2026

Im Zuge des Flohmarktes in Ürzig vom 24.07.26.07.2026 stellten mehrere Standbetreiber ihre Fahrzeuge auf einer angrenzenden Wiese an der Mosel ab. Um 22:06 Uhr des 25.07.2026 wurde eines dieser dort abgestellten Fahrzeuge durch ein ausparkendes Fahrzeug, welches vorher vermutlich ebenfalls auf der Wiese abgestellt war, beschädigt.

Ürzig (ots) -



Im Zuge des Flohmarktes in Ürzig vom 24.07. - 26.07.2026 stellten mehrere Standbetreiber ihre Fahrzeuge auf einer angrenzenden Wiese an der Mosel ab. Um 22:06 Uhr des 25.07.2026 wurde eines dieser dort abgestellten Fahrzeuge durch ein ausparkendes Fahrzeug, welches vorher vermutlich ebenfalls auf der Wiese abgestellt war, beschädigt. Der unbekannte Verursacher stieg kurz aus und schaute sich den Schaden an, verließ danach jedoch die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Kinheim, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06531-95270 an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0





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