Konz
Verkehrsunfallflucht beim EDEKA
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 19.08.2026, gegen 12:30 Uhr befuhren ein Radfahrer und ein dunkler Pkw den Parkplatz des EDEKA Marktes in Konz-Könen.

Hierbei schnitt der Fahrer des Pkw den Radfahrer, wobei dieser zu Fall kam.
Der 22jährige aus Konz musste zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.
Der Fahrer des Pkw muss den Unfall nicht unbedingt bemerkt haben.
Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Konz (06501/9268-0)zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz
Granastraße 116
54329 Konz

Telefon: 06501-9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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