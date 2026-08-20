Verkehrsunfallflucht beim EDEKA

Hierbei schnitt der Fahrer des Pkw den Radfahrer, wobei dieser zu Fall kam.

Der 22jährige aus Konz musste zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Der Fahrer des Pkw muss den Unfall nicht unbedingt bemerkt haben.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Konz (06501/9268-0)zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

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54329 Konz



Telefon: 06501-9268-0

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