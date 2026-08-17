Verkehrsunfallflucht bei der Freizeitanlage Triolago - Zeugen gesucht

Am Samstag, 15.08.2026, kam es im Zeitraum von 13:30 Uhr - 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatzgelände der Freizeitanlage Triolago.





Durch einen unbekannten Verursacher wurde ein bereits geparkter dunkler Audi beschädigt. Der Verursacher/die Verursacherin entfernte sich dabei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06502/91570 oder schriftlich per Mail unter pischweich@polizei.rlp.de mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



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