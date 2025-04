Verkehrsunfallflucht Behringstraße - Zeugen gesucht

Am Montag, den 31.03.2025 ereignete sich zwischen 08:00 und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz am "Turm Luxemburg", 54290 Trier eine Verkehrsunfallflucht.





Hierbei wurde ein silberner Audi A3 im Bereich der Beifahrerseite beschädigt.

Der Unfallbeteiligte verließ anschließend die Örtlichkeit ohne Angabe der erforderlichen Personalien.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Innenstadt unter der Tel.: 0651-9779-1715 oder per Email: pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Innenstadt

Salvianstraße 9

54290 Trier



Telefon: 0651-983-44250

pwtrier@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell