Verkehrsunfallflucht B51

Am Montag, 29.09.2025, kam es zwischen 07:00 Uhr und 07:15 Uhr auf der B51 zu einer Verkehrsunfallflucht.

An der Abfahrt Reuth fuhr der Fahrer eines VW Caddy aus Fahrtrichtung Stadtkyll gegen Teile einer Baustellenabsperrung. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort in Richtung Reuth. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell