Verkehrsunfallflucht B51 zwischen Tawern und Konz

Am Samstag, den 04.01.2025 gegen 12:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B51 zwischen Tawern und Konz.



Beteiligt waren ein grauer PKW des Herstellers Mercedes und ein dunkel lackierter bislang unbekannter PKW.

Es kam zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge, da eines nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Beide unfallbeteiligten PKW verließen im Anschluss an den Zusammenstoß die Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung benötigten Daten auszutauschen. Der Schaden an dem grauen PKW beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang oder dem unfallverursachenden dunkel lackierten PKW machen können, werden gebeten sich persönlich oder telefonisch bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Saarburg unter 06581/91550 zu melden.



