Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Schutzplanke infolge eines Verkehrsunfalles beschädigt worden sein. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Genaue Unfallzeitpunkt ist derzeit nicht bekannt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, zum beteiligten Fahrzeug oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



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