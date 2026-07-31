Verkehrsunfallflucht auf Wasgau / Lidl Parkplatz

Am Freitag, den 31.07.2026, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Lidl oder Wasgau Filiale in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Hierbei wurde ein geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Einparken oder Ausparken beschädigt.

Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug, möglicherweise um einen Transporter bzw. Pritschenwagen handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich

zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



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