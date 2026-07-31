Verkehrsunfallflucht auf Wasgau / Lidl Parkplatz

Hierbei wurde ein geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Einparken oder Ausparken beschädigt.
Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug, möglicherweise um einen Transporter bzw. Pritschenwagen handeln.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich
zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
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Hierbei wurde ein geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Einparken oder Ausparken beschädigt.