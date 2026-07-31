Birkenfeld
Verkehrsunfallflucht auf Wasgau / Lidl Parkplatz
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Am Freitag, den 31.07.2026, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Lidl oder Wasgau Filiale in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Hierbei wurde ein geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Einparken oder Ausparken beschädigt.
Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug, möglicherweise um einen Transporter bzw. Pritschenwagen handeln.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich
zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren