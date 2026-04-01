Saarburg
Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Samstag, den 28.03.2026, zwischen 10:08 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Rewe Filiale in Saarburg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke, einen grauen Toyota Avensis.

Lesezeit 1 Minute

Der Verkehrsunfall ereignete sich in der zweiten Parkreihe in Richtung der Ausfahrt. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den parkenden PKW im linken Bereich der Heckstoßstange. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Peter, PKA
06581 9155-0
06581 9155-50
pisaarburg@polizei.rlp.de

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