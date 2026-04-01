Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Der Verkehrsunfall ereignete sich in der zweiten Parkreihe in Richtung der Ausfahrt. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den parkenden PKW im linken Bereich der Heckstoßstange. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 zu melden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
www.polizei.rlp.de
Ansprechpartner:
Peter, PKA
06581 9155-0
06581 9155-50
pisaarburg@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Der Verkehrsunfall ereignete sich in der zweiten Parkreihe in Richtung der Ausfahrt. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den parkenden PKW im linken Bereich der Heckstoßstange. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben.