Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Am Samstag, den 28.03.2026, zwischen 10:08 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Rewe Filiale in Saarburg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke, einen grauen Toyota Avensis.

Der Verkehrsunfall ereignete sich in der zweiten Parkreihe in Richtung der Ausfahrt. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den parkenden PKW im linken Bereich der Heckstoßstange. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581-91550 zu melden.



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