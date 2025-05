Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Im Zeitraum vom 10.05.2025, 19:00 Uhr bis zum 12.05.2025, 10:30 Uhr ereignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz hinter dem Rewe-Getränkemarkt in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall.

Dabei streifte der bislang unbekannte Verursacher mit seinem PKW einen weiteren und beschädigte diesen im Bereich der hinteren linken Tür. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von schätzungsweise ca. 1500 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich hinsichtlich sachdienlicher Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden.



