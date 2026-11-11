Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des EXICE-Fitnessstudios in Wittlich

Am 10.11.2026 kam es zwischen ca. 20:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz des EXICE-Fitnessstudios in Wittlich.



Die Geschädigte hatte ihren Pkw gegen 20:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 21:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden im Bereich der hinteren Beifahrerseite fest.

Ein Unfallverursacher befand sich nicht vor Ort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



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