Wittlich
Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des EXICE-Fitnessstudios in Wittlich
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 10.11.2026 kam es zwischen ca. 20:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz des EXICE-Fitnessstudios in Wittlich.


Die Geschädigte hatte ihren Pkw gegen 20:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 21:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden im Bereich der hinteren Beifahrerseite fest.
Ein Unfallverursacher befand sich nicht vor Ort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren